"Un presidente patriota? In realtà...". Salvini gela la Meloni. Torna il caos nel centrodestra

Continua la corsa per recitare il ruolo di king marker nell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. E tra i leader non mancano delle frizioni, compresi gli alleati. E' il caso del centrodestra. Dopo il ruolo che si è ritagliato Giorgia Meloni nel corso di Atreju, dove ha ospitato esponenti di tutte le forze politiche e ha auspicato la scelta di un presidente "patriota", Matteo Salvini è corso ai ripari e per recuperare centralità ha convocato un tavolo con tutti i leader. E se la Meloni ha speso parole di apprezzamento per l'iniziativa del segretario leghista, lui ha invece commentato causticamente l'uscita di Giorgia.

«In Italia ci sono sessanta milioni di patrioti. Non sto lí a guardare l’aggettivo». Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Palermo, rispondendo alle domande dei cronisti sul nome del patriota per il Quirinale come proposto da Giorgia Meloni. «Aspetterò i miei colleghi che mi hanno detto tutti sí -ha aggiunto - si siederanno intorno a un tavolo e ragioneremo".

Come dire che la pretesa della Meloni è in realtà ridondante. Di certo non una frase di cortesia nei confronti dell'"alleata".

