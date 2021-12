Corsa al Quirinale, Salvini fa le consultazioni al telefono

13 dicembre 2021 a

a

a

«Conto di sentire tutti. Ho avuto contatti con Letta, Conte, Renzi, Berlusconi, Meloni, Toti. Che ci siamo detti con Berlusconi? Non lo vengo a raccontare». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

«Una volta approvata la manovra - aggiunge - penso sia utile ascoltarsi e confrontarsi, poi magari ognuno rimane della sua idea. Spero però che nessuno dia no pregiudiziali o ideologici perché chiunque abbia i requisiti per candidarsi a presidente della Repubblica, se è personalità di spessore, penso lo debba poter fare».

L'asso di Draghi per il Quirinale. Così incastra i partiti sullo stato d'emergenza

«Un nome per il Colle? No, se invito gli altri all’ascolto e al confronto, e arrivo col mio nome non mi sembra la maniera giusta di procedere - prosegue il segretario del Carroccio - Diciamo che io parecchie idee ma le tengo per me. Ci sono diversi uomini e diverse donne in grado di fare il presidente della Repubblica. A me interessa che sia un presidente in gamba e rappresentativo, possibilmente che non sia sbilanciato da una parte come troppo spesso è accaduto».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.