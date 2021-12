In Onda, “se candidano Guido Crosetto…”. Siparietto sulla sinistra tra Concita De Gregorio e David Parenzo

11 dicembre 2021 a

Altro show di Concita De Gregorio nella puntata dell’11 dicembre di In Onda, programma di La7 condotto in compagnia di David Parenzo. “Io non voto per il Quirinale” dice Guido Crosetto smarcandosi dal tema elezioni e Colle, ma la De Gregorio lo vuole coinvolgere: “No, no, non importa, diciamo statista onorario, va bene?”. “Non ho bisogno di far finta di essere uno statista” replica Crosetto sorridendo, ma la giornalista va avanti per la sua strada: “Ma lei Crosetto non fa finta, lei è uno statista, uno statista onorario visto che non ha cariche”.

Dopo il siparietto con il fondatore di Fratelli d’Italia, che ha lasciato la politica per lavorare nel mondo dell’imprenditoria, la De Gregorio vuole lanciare un servizio: “Andiamo a vedere che cosa succede nel collegio di Roma1, che, e lo dico per chi non è romano, è il cuore, del cuore, del cuore della Capitale. Un collegio sicurissimo per la sinistra”. Paolo Mieli interviene: "È la Stalingrado d’Italia”, così come Parenzo: “È stato il collegio di Paolo Gentiloni e di Roberto Gualtieri”. La De Gregorio fa una battuta sul suo compagno di studio: “Se candidano te David, ti eleggono”. Parenzo però non ha intenzione di sbarcare in politica: “Non voglio esserlo, lo dico per il pubblico”. La giornalista chiosa così: “Se la sinistra candidasse Crosetto a Roma1 sarebbe eletto Crosetto”. Parenzo se la ride e chiude: “Questo non lo so…”.

