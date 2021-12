In Onda, la raggelante battuta di Concita Di Gregorio sull'albero di Natale di Guido Crosetto

11 dicembre 2021 a

Attimi di ironia che in pochi riescono a cogliere nella puntata dell’11 dicembre di In Onda, programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. La giornalista dà il benvenuto a Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia, notando immediatamente conto degli addobbi natalizi alle spalle dell’inquadratura del suo ospite: “Ti volevo chiedere, anzi le volevo chiedere, quel tu è dovuto ad una vecchissima conoscenza, in quel bellissimo albero alle sue spalle c’è un qualche elemento di conservatorismo che lo distingue da un Natale progressista. Magari c’è qualche differenza nelle palle”. C’è qualche istante di gelo e la De Gregorio prova a buttarla sulla risata per coinvolgere anche il resto dello studio dopo la battuta.

Crosetto la salva e risponde con il sorriso: “Non lo so, non mi sono neanche posto il problema, le palle le ha scelte mio figlio che ha 6 anni e non penso abbia ancora istinti conservatori o progressisti, le luci le ho scelte io perché sono un patito di queste cose e sono un bambino, quindi ho preso quelle che posso comandare dal cellulare. Ho fatto vedere ai tecnici di La7 tutte le possibilità di cambio di luce che ho sull’albero, come tutti gli ultracinquantenni che hanno bambini piccoli diventiamo bambini su queste cose”. “Lo slogan è questo ad Atreju: ‘Il Natale dei conservatori’” prova ancora ad uscirne la De Gregorio cercando di cambiare subito argomento e di dare una spiegazione alla sua ironia.

