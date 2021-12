Marion Le Pen ad Atreju, cosa le dice Giorgia Meloni

10 dicembre 2021 a

a

a

«Voglio fare un augurio di buon compleanno speciale ad una persona che ci è venuta a trovare, che in questi giorni ha assistito a tutti i dibattiti della nostra manifestazione come un militante o un dirigente o un simpatizzante di Fratelli d’Italia. Oggi è il suo compleanno ed è seduta in prima fila Marion Le Pen, la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi. C’è lì un connubio anche familiare con la famiglia di Fratelli d’Italia. Grazie Marion, anche per la tua attenzione e per la tua disponibilità». Lo ha detto il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju-Il Natale dei Conservatori.

Caporalato, Meloni e Salvini contro il silenzio della Lamorgese: "Subito in Parlamento, il Viminale vacilla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.