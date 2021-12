Meloni spiana la Lamorgese: "Cosa ci racconta il governo" colpo da ko su migranti e Covid

09 dicembre 2021 a

Giorgia Meloni torna a tuonare contro il paradosso del Viminale, che blocca i voli dal Sudafrica per paura della variante Omicron del Covid ma lascia le porte aperte agli immigrati degli altri Paesi.

"Che il governo non gestisce l’immigrazione clandestina lo sappiamo bene, mi stupisce il fatto che tenga ancora lì il ministro Lamorgese, che su questa materia non è in grado di fare il proprio lavoro" dice la leader di Fratelli d'Italia giovedì 9 dicembre a Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete4.

"Il governo ci racconta che blocca gli aerei dall’Africa per il covid, ma noi fermiamo gli aerei per dare il monopolio del trasferimento in Italia alla mafia degli scafisti? Una cosa intelligente sarebbe fermare le partenze e impedire che arrivino migliaia di persone in arrivo da Paesi che non sappiamo cosa sta accadendo che quando arrivano da noi si rifiutare di fare il tampone ed il vaccino".

"Si può chiedere serietà? Una delle cose da fare dall’inizio era di difendere i confini" attacca la Meloni sul fronte caldo dell'immigrazione nel giorno in cui la titolare del Viminale in Europa ha chiesto "penalizzazioni" nei confronti dei Paesi, come l'Ungheria di Orban, che si sottraggono alla redistribuzione volontaria dei migranti.

