Lo scenario che spiazza tutti: l'addio a Mario Draghi, fuori dal Quirinale e da Palazzo Chigi

08 dicembre 2021 a

a

a

La premessa è che Sergio Mattarella è stato un grande presidente, la nota di metodo è che per il suo successore «non si può prevedere nulla ed è decisiva la volata finale»; il rischio è che «Draghi non venga eletto presidente e resta su un governo che dura poco, con Draghi tolto da tutti i ruoli della politica italiana». Goffredo Bettini interviene a Skytg24 e parla della partita per il Quirinale spaventando tutti sul destino dell'ex banchiere centrale. Per l’esponente Pd Mattarella è stato «pilastro dell’equilibrio repubblicano e la sue elezione è stata alla fine un’iniziativa molto indovinata e positiva, innanzitutto di Renzi, che ha assicurato all’Italia un presidente che non era considerato un predestinato ma ha una lunga storia democratica e quella mossa ha aperto un periodo di stabilità».

Draghi ascolti i sindacati. Governare non è asfaltare

Per Bettini il no al bis da parte dell’attuale Capo dello Stato è un problema, «molti hanno pensato alla soluzione di Draghi, di mandare al Quirinale una persona cui lo stesso Mattarella ha dato una funzione di emergenza rispetto a un vuoto politico. Questa funzione l’ha svolta al meglio ma è una emergenza, il presidente del Consiglio deve ancora concludere il suo programma fondamentale. Naturalmente Draghi ha tutte le qualità e il prestigio per poter essere presidente - sottolinea Bettini - e sarebbe in continuità con Mattarella. Ma vedo - l'allarme lanciato dall'esponente Pd - preoccupazione perché il governo deve ancora completare le risposte all’emergenza. Si lavora sul filo, bisogna vedere se prevarrà la preoccupazione di concludere il programma o se si può aderire all’ipotesi Draghi Presidente».

L'assurdità della paladina della sinistra non devi fare figli se hai il nonno fascista

Il Pd per Bettini sosterrebbe comunque il governo, ma «la mia perplessità è che non eleggiamo Draghi presidente e poi non si garantisca la permanenza di Draghi al governo. Abbiamo un governo che per la sua ampiezza ha anche una sua fragilità, non vorrei che scoprissimo tutti e due gli ’altari': Draghi non viene eletto presidente e rischia di stare su un governo che dura poco, con Draghi tolto da tutti i ruoli della politica italiana».

Conte colleziona figuracce e non ha imparato nulla dallo sbarco in politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.