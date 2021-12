L'assurdità di Michela Marzano: per la paladina della sinistra non devi fare figli se hai il nonno fascista

08 dicembre 2021 a

a

a

Michela Marzano e un libro che fa venire i brividi. Nel corso di "Più liberi più libri”, rassegna che si svolge a Roma, la filosofa ed ex deputata del Partito Democratico ha presentato il suo ultimo testo: “Stirpe e vergogna”. La tesi del libro è, come racconta la stessa Marzano, “il nonno fascista, una vergogna che mi ha impedito di diventare mamma”. Ma che cosa vuol dire? Lo spiega l’autrice e femminista: “Per me, il mio vero dovere era raccontare la mia storia, sciogliere la mia vergogna. Quella che mi ha impedito di diventare mamma. Perché il punto di partenza è quello, avevo tanta vergogna, talmente tanta che pensavo che non avessi il diritto di far nascere un bambino o una bambina, perché avrei trasmesso qualcosa di sbagliato”. Parole agghiaccianti, come se fosse un qualcosa di trasmissibile per via ereditaria e durante la combinazione del dna di un uomo e di una donna.

