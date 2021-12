Manovra e sondaggi, Alessandra Ghisleri gela governo e partiti: "Cosa interessa davvero agli italiani"

08 dicembre 2021 a

La manovra fiscale e il no del Parlamento alla proposta del premier Mario Draghi di differire i vantaggi previsti dalla legge di bilancio per alleviare il peso dei rincare della bolletta energetica dei ceti meno abbienti. Di questo e altro si parla mercoledì 8 dicembre a Tagadà, il programma di La7. Si parte dalle parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, e del leader Uil Pierpaolo Bombardieri per spiegare le ragioni dello sciopero generale proclamato per il 16 dicembre: "Abbiamo deciso per questa mobilitazione perché c'è bisogno di affermare giustizia in questo Paese".

La domanda è: Landini e Bombardieri fanno opposizione meglio di Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni? "Sono più numerosi e fanno un'opposizione che viene accolta bene" commenta Alessandra Ghisleri, regina dei sondaggi a capo dell'Euromedia Research. "C'è il tema del caro vita. Dobbiamo pensare che ci sono molti italiani che hanno Isee inferiore ai 9mila euro ma la maggioranza degli italiani è tra i 20 e i 22mial euro. Non possiamo pensare a quanto visto a via Monte Napoleone o alla Scala, dobbiamo pensare a chi pagava 300 euro di bolletta" e ora se ne ritroveranno 600.

Nella trasmissione si avvicendano i servizi sulla prima alla Scala di Milano, tra smoking e gioielli da migliaia di euro, e dal triangolo della moda milanese con shopping selvaggio da parte di chi se lo può permettere.

Ma il caro bollette "cambia la vita" alla maggior parte delle famiglie. "L'aumento dei prezzi è stato trasversale e ha colpito beni di prima necessità come pasta, pane, latte. Su questo ragionano gli italiani" dice la sondaggista. . Ogni famiglia è come una piccola impresa, spiega la Ghisleri, "ogni nucleo cerca di tirare le somme e provare a risparmiare". E questo si vedrà anche nella cabina elettorale...

