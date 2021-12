Stasera Italia, Stefano Zecchi demolisce Giuseppe Conte: non è un leader, ruota di scorta di Grillo e Di Maio

07 dicembre 2021 a

a

a

Stefano Zecchi fa a pezzi Giuseppe Conte. E non soltanto per la decisione di rinunciare alla candidatura alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1 nella Capitale, ma anche per tutto quello che (non) ha dimostrato da quando ha assunto la guida del Movimento 5 Stelle. Zecchi, filosofo, ed ex professore ordinario di estetica presso l’Università degli Studi di Milano, è ospite in collegamento di Stasera Italia, programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli: “Conte non è un leader neanche per sogno, è la ruota di scorta di Beppe Grillo e di Luigi Di Maio. Non si sa quale ruota mettere, se davanti o dietro. Non si sa chi lo vota, il suo vantaggio sugli altri è che lo votano tutti quelli del reddito di cittadinanza, ovvero tutti quelli che temono che senza di lui perdono il reddito. Va benissimo per quelli che lo vogliono, per qualcuno è una cosa importantissima. Lui è tutto fuorché un leader”.

Conte in Parlamento “solo dalla porta principale”. Ecco qual è il trucco…

Nel Partito Democratico e nel M5S avevano fatto i conti senza l'oste: è l'analisi che fa Simone Canettieri de Il Foglio rimanendo sul tema Conte. "Non avevano immaginato la reazione di Carlo Calenda e di Matteo Renzi, ma soprattutto di Calenda. Ha iniziato ad opporsi con forza a Conte e, anche se il M5S nega, questo atteggiamento del leader di Azione ha contato" analizza il giornalista.

"Giuseppe Conte non è un leader, è la ruota di scorta di Grillo e di Di Maio" @stefano_zecchi a #StaseraItalia pic.twitter.com/WyxDMtkQF4 — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 7, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.