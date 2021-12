Cartabianca, Mauro Corona vota Silvio Berlusconi al Quirinale: un'idea che mi cattura

07 dicembre 2021 a

a

a

Il solito fiume in piena. Lo scrittore e alpinista Mauro Corona è come di consueto ospite di Cartabianca, programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, e si tuffa nell’analisi di diversi discorsi, spaziando dalle elezioni del Quirinale all’argomento pandemia Covid: “Io eleggerei Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica per poi vedere cosa succede e cosa fa! L’idea mi cattura. Ho visto tanti presidenti nella mia vita, ma mi sono piaciute la dolcezza e lo stile di Mattarella. Lo rivorrei al Quirinale. La rinuncia di Conte a candidarsi alle suppletive? Aveva paura di perdere e ha detto che l’uva non è buona. Patrick Zaki scarcerato? Prendiamolo subito e portiamolo in Italia, non è giusto che resti sotto il regime di quel tiranno. L’Egitto aveva gli occhi dell’Europa addosso. Ma deve esserci verità anche per Giulio Regeni, ormai non se ne parla più. L’uomo che si è messo la protesi di silicone al posto del braccio per farsi vaccinare non mi fa ridere, mi fa pensare. È una roba grezza, banale e orripilante. E invece ha anche maltrattato gli intervistatori. Il cielo - il discorso finale di Corona - più bello è quello che vedo ogni mattina quando mi alzo. Non dev’essere per forza limpido o senza nuvole. Il mio cielo mi protegge, è un ombrello. Ho visto vivi e morti, tragedie, ho conosciuto forse l’amore”.

Letta mister disastro: dalla tassa di successione a Conte, quanti flop. E nel Pd qualcuno mugugna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.