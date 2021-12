Stasera Italia, il Mattarella-bis scatena la rissa: non è un domestico a tempo per le faccende sporche

07 dicembre 2021 a

Scintille tra Anselma Dell’Olio e Giampiero Mughini sulla possibile rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Nella puntata del 7 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è scontro sul futuro del Colle. “Io vorrei Mattarella ancora un paio d’anni, ci deve portare fuori da quest’emergenza” dice la giornalista e moglie di Giuliano Ferrara, ma Mughini sbotta: “Dio santo a tempo, non è un domestico che lo prendi per un certo periodo, se lo prendi lo prendi per sette anni. Ad un uomo del genere non è che chiedi di sbrigare le faccende sporche. Ho l’impressione che lui per la sua vita ha dato tutto a questa presidenza, ha dato il meglio di sé e della sua famiglia per questo incarico, non va lì per due anni, se va lì lo fa per fare altri sette anni”. La Dell’Olio prova ad intervenire varie volte per spiegare meglio la sua tesi, ma Mughini è scatenato e parla senza freni senza lasciare parola agli altri.

