Giorgia Meloni sbugiarda Matteo Renzi: “Governa e spartisce poltrone con Conte”. Stoccata sull'Arabia Saudita

"Matteo Renzi è quello che governa con i grillini. Fratelli d'Italia mai con la sinistra e mai con il Movimento 5 Stelle”. Giorgia Meloni va in contrasto con il leader di Italia Viva per le parole scritte nella sua e-News: “Rimane centrale il tema del posizionamento per tutte le forze politiche oggi forzatamente insieme nell’esperienza del governo di unità nazionale. Io ribadisco ciò che ho detto alla Leopolda, noi siamo orgogliosamente diversi dai sovranisti (Meloni e Salvini) e dai populisti (Conte e Taverna). Pertanto, chi vuole allearsi con Meloni o Conte faccia pure ma senza di noi. Per essere più chiari. Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candidatura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe Conte. Perché il Pd può fare quello che crede, ma regalare il seggio sicuro (a quel punto forse non più sicuro?) al premier del sovranismo, all’uomo che ha firmato i Decreti Salvini, all’avvocato che non vedeva differenza tra giustizialismo e garantismo significherebbe subalternità totale. È un seggio parlamentare, non è un banco a rotelle! Se davvero sarà Conte il candidato del Pd, ci attende una bellissima campagna elettorale nel collegio di Roma Centro”.

Berlusconi pensa al Quirinale e tende la mano al M5S: ha dato voce al disagio reale

La Meloni è partita al contrattacco con un post su Facebook: “Renzi dichiara che non vuole allearsi con ‘Conte e Meloni’. Ma con i grillini di Conte ci governa insieme e con loro si spartisce le poltrone della maggioranza. Forse il fondatore di Italia Viva lo ha dimenticato ma può capitare a chi non ricorda nemmeno di essersi ritirato dalla politica ben 5 anni fa, dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Riguardo a noi, caro Renzi, dormi tranquillo: non facciamo accordi con la sinistra, con il M5S o con chi ha come modello di società l’Arabia Saudita”.

