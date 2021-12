Lotito ancora senza seggio, in Senato ci resta Carbone. E Renzi se la ride: felicissimi

02 dicembre 2021 a

a

a

Il seggio per Claudio Lotito può attendere. L’aula del Senato ha votato a favore dell’ordine del giorno presentato da Leu e riguardante il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del caso del presidente della Lazio Lotito affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.

Lotito quasi onorevole: ha vinto il seggio ma il Senato non glielo dà

Al termine del voto a scrutinio segreto sono stati 155 i voti favorevoli, 102 quelli contrari, 4 gli astenuti. "Poiché tutti gli atti sono rinviati alla Giunta delle elezioni -ha quindi spiegato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati - è evidente che permane il senatore Vincenzo Carbone fino a che non saranno effettuati gli accertamenti richiesti dall’odg adesso approvato".

Lotito fuori dal Senato, ora indagano i magistrati

Insomma, il caso torna in Giunta che aveva già dato ragione a Lotito un anno fa, che andrà riesaminato. La contesa riguarda il collegio Campania 2 dove il patron della Lazio era candidato in una delle liste plurinominali in quota Forza Italia. Lotito ha deunciato un errore di calcolo nell’attribuzione dei seggi e rivendica quello assegnato a Vincenzo Carbone, forzista poi passato a Italia Viva. E proprio Matteo Renzi ora esulta: "Siamo felicissimi".

Lotito apra la campagna abbonamenti. L'incomprensibile strategia del club

Su iniziativa di Italia viva era stato presentato l'ordine del giorno che contestava le conclusioni della Giunta delle Elezioni e quindi chiedeva la conferma dell’elezione di Vincenzo Carbone e il mancato subentro di Claudio Lotito. Sulla stessa questione è stato presentato l'ordine del giorno a prima firma della presidente dei senatori di Leu, Loredana De Petris. Il voto sarà a scrutinio segreto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.