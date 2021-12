Nessun green pass per i bambini, Aifa decide sugli under 12

01 dicembre 2021 a

In merito alla vaccinazione pediatrica «presto arriverà la decisione dell’Aifa e quando arriverà avremo uno strumento in più a disposizione per combattere la pandemia. Dobbiamo dire con chiarezza che sarà una vaccinazione volontaria e non sarà previsto nessun green pass per gli under 12». Così il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio 105.

Dal 13 dicembre dosi per i bambini, l'Europa apre al vaccino obbligatorio

Siamo di fronte a un tema molto delicato dobbiamo instaurare un rapporto di fiducia con i genitori e mi auguro che la politica non trasformi questo argomento in un dibattito, in uno scontro politico. Dobbiamo veicolare un messaggio positivo e dire con chiarezza che nel momento in cui un vaccino viene approvato significa che il primo ad averne beneficio è colui che il vaccino lo riceve«. Alla domanda »Quali sono le controindicazioni nel vaccino per i bambini?«, Costa ha risposto: »È una risposta che oggi ovviamente non posso dare. Attendiamo quello che dirà AIFA perché nel momento in cui un vaccino viene autorizzato viene fatta un’analisi di costi e benefici e allora sapremo quali saranno, se ci saranno eventuali effetti collaterali. Dobbiamo aspettare le evidenze scientifiche e le indicazioni in tal senso. Dobbiamo rinnovare piena fiducia nella ricerca, nella comunità scientifica che oggi ci ha messo a disposizione il vaccino, e anche i dati che arrivano da altri paesi europei mettono in evidenza che laddove c’è una percentuale di vaccinati inferiore il virus è molto più diffuso e il numero delle vittime è molto più alto. Nel nostro Paese Siamo di fronte a un quadro migliore grazie ai nostri concittadini che si sono vaccinati«.

