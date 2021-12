Non leggete se non capite, Telese a valanga contro la Schilirò

Federica Pascale 01 dicembre 2021 a

a

a

Scontro di fuoco tra il giornalista Luca Telese e la vicequestore Nunzia Schilirò ospiti di Non è L’Arena di Massimo Giletti su La7. “Avevate detto che non era vero che i non vaccinati si contagiavano più dei vaccinati, ma vi state contagiando tutti. Noi no, come mai?” chiede Telese, che auspica una “conversione” dei No Vax contagiati che, suggerisce, dovrebbero smetterla di negare l’esistenza del Covid.

Risponde la vicequestore che, essendo adesso positiva e in quarantena, per assurdo otterrà il green pass una volta tornata negativa. “Io sono contraria al green pass, la mia battaglia non è contro il covid o contro il vaccino. Io sono contraria ad una misura che viola la nostra Costituzione e i regolamenti europei".

Positiva al Covid la vicequestore no vax Schilirò: "Guarirò, si può affrontare"

Telese, che sorprendentemente ammette di avere simpatia per la Schilirò, inizia a fare delle domande dietro le quali si celano, e manco troppo, delle offese: “Voi No Vax dovete farvi la dose per aggiornare il software, il vostro software mentale!” e ancora “non leggete troppo se non capite. Ma dove vivete?”. Nonostante tutto, la Schilirò tira dritto e prova a continuare il suo discorso contro il green pass, ma Telese è irrefrenabile e continua: “I medici che rischiano la vita ci dicono che la maggior parte dei malati negli ospedali sono non vaccinati. Lei nega questa situazione o la riconosce come vera così vi vaccinate e la smettete di rompere le scatole?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.