Con Mario Draghi al Quirinale si andrà ad elezioni anticipate: la profezia di Augusto Minzolini a Stasera Italia

30 novembre 2021

Con la salita di Mario Draghi al Quirinale lo scenario è già tracciato: si arriverà ad elezioni anticipate. Per analizzare la situazione politica dopo le elezioni per il presidente della Repubblica nella puntata del 30 novembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale: “Siamo in pieno anno elettorale. Non è che se Draghi decide vi mando Daniele Franco o un tizio qualunque i partiti staranno lì buoni. Inizieranno a fare i calcoli per quando si voterà tra un anno. L’unico equilibrio possibile è questo, quando lo metti in discussione rimetterlo insieme diventa una fatica di Sisifo che difficilmente qualcuno riuscirà a condurre in porto. Se si decide per Draghi al Quirinale - avverte il giornalista - bisogna mettere in conto le elezioni a giugno. Per Matteo Salvini ha senso e porta prestigio stare dentro al governo Draghi, con un altro presidente del Consiglio con meno prestigio e meno autorevolezza non credo che gli convenga, né a lui e né ad altri, visto che è un meccanismo a domino, quando uno esce escono anche gli altri perché si va al voto”.

