Cosimo Damiano Bologna è morto dopo aver cercato di salvare l'amica dallo stalker. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Cosimo Damiano Bologna è morto. Il 50enne di Canosa di Puglia (comune della provincia di Barletta-Andria-Trani) lo scorso 13 novembre era stato picchiato con un bastone per aver difeso un'amica da uno stalker. Bologna è deceduto all'ospedale Bonomo di Andria, durante la notte. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L'aggressione era avvenuta in piazza Terme a Canosa di Puglia. L'esame delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona ha permesso agli agenti di arrestare un 58enne, posto ai domiciliari. L'uomo adesso dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale.

Alla vicenda ha voluto dedicare un post su Facebook Giorgia Meloni: “Cosimo Damiano Bologna non ce l’ha fatta. Picchiato a morte per aver tentato di difendere la sua amica da uno stalker, che ora dovrà rispondere anche del reato di omicidio preterintenzionale, si è spento dopo 2 settimane di agonia. Un uomo coraggioso che ha deciso di non girarsi dall’altra parte, di intervenire per proteggere una donna in difficoltà. Grazie - scrive la leader di Fratelli d’Italia - per il tuo eroismo, che la terra ti sia lieve”.

