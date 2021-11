Scuola, no alla dad con un solo contagiato. Più tamponi in classe

30 novembre 2021 a

Salgoni i contagi a scuola ma il governo ribadisce le regole ora in vigore e annuncia a breve la pubblicazione di una circolare esplicativa del Ministero della Salute.

Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato, precisano fonti di governo spiegando che, alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe. (in quarantena solo se in classe ci sono tre casi positivi, tamponi subito per tutti, poi al quinto e al decismo giorno dal contatto col positivo in classe).

Nel frattempo la struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del generale Figliuolo intensificherà le attività di testing nelle scuole, al fine di potenziare il tracciamento. Garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del Governo.

Video su questo argomento Scuola, Bianchi "Convergenza tra Paesi Ue su digitale e sicurezza"

