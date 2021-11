Un milione di nuovi vaccinati, la profezia di Bassetti sul super green pass

26 novembre 2021 a

"Nel giro di tre settimane avremo un milione di nuovi vaccinati". Matteo Bassetti è ottimista sugli effetti del super green pass appena approvato dal governo e che entrerà in vigore in tutta Italia dal prossimo 6 dicembre. "Per questo al super green pass do voto 9". Poi il direttore delle Malattie infettive del San Martino di Genova dà una stoccata ai giornalisti-virologi. "I giornalisti ormai sono diventati tutti virologi - prosegue Bassetti - E nella lista ci sono anche politici, attori e cantanti. Mi aspetto che l'anno prossimo si iscrivano tutti alle scuole di specializzazione. Insomma evitiamo di dire castronerie".

Infine la trasmissione Agorà condotta da Luisella Costamagna affronta il problema della nuova variante sudafricana. "Le varianti proliferano dove si vaccina poco - dichiara Bassetti - La variante sudafricana riguarda molti Stati ma io dico no al terrorismo delle varianti. Sulla terza dose, invece, non sono d'accordo con la rincorsa ad accorciare eccessivamente i tempi del richiamo. Dopo tre mesi la protezione del vaccino comincia a decrescere ma non è come lo yogurt che scade improvvisamente da un giorno all'altro. Per questo la cosa importante è che, dopo cinque mesi, facciano la dose gli over 60 e i soggetti fragili".

