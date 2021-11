Su Luigi Di Maio è tornato indietro dalla Francia il "vento del cambiamento". Dai Gilet gialli ad Emmanuel Macron

26 novembre 2021 a

Ci sono momenti della vita che un politico non vorrebbe aver vissuto mai. E chissà come è stata la giornata di Luigi Di Maio a contatto con Emmanuel Macron e un po’ di governanti francesi mentre pensava a un po’ di tempo fa. E già, perché al tempo dei social che consacrarono l’ascesa dei Cinque stelle, restano ancora vivi fatti e immagini che li immortalano.

Oggi partecipa alla firma del Trattato del Quirinale, il 5 febbraio del 2019 Di Maio – tanto per non farsi mancare nulla assieme ad Alessandro Di Battista – se ne andava in Francia proprio contro Macron e il suo governo. “Abbiamo fatto un salto in Francia – scriveva su Facebook – e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Calencon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur. Questa in fondo all'articolo è la foto ricordo di questo bell’incontro – proseguiva nel suo incertissimo italiano – il primo di tanti, in cui abbiamo parlato dei nostri paesi, dei diritti sociali, di ambiente, di democrazia diretta”. Per poi romanzare: “Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi”. Per aggiungere ancora più “forte”: “Ripeto: il vento del cambiamento ha valicato le Alpi”.

Ecco, uno così, con che faccia si presenta alla cerimonia ufficiale per il Trattato del Quirinale? Lo ha letto? Lo condivide? Si è magari scusato con il presidente francese? È davvero penoso questo livello della nostra classe dirigente. Nel breve tempo trascorso tra allora e adesso si cambia atteggiamento senza mai arrossire, come se la pubblica opinioni – di cui un tempo ci si dichiarava trionfalmente “dipendenti” – non contasse proprio più nulla. I giudizi del popolo destinati all’evanescenza. La coerenza una virtù nemica. Poi si chiedono perché elezione dopo elezione sono destinati alla scomparsa.

Dopo la gita oltralpe ad omaggiare i Gilet Gialli, dopo il tentativo di impeachment a Mattarella, oggi il tipo in foto con la cravatta bordeaux, senza alcuna vergogna, ha presenziato al bilaterale con la Francia in veste di Ministro degli Esteri.

Ed io vomito senza freni... pic.twitter.com/imE5vpJOF8 — Gavino Paulesu (@gpaulesu) November 26, 2021

