Oggi Emmanuel Macron arriva a Roma per firmare il Trattato del Quirinale

È attesa per domani al Colle la firma del Trattato del Quirinale tra Francia e Italia che cementerà i rapporti bilaterali tra i due Paesi. Il presidente Macron arriverà a Roma oggi nel pomeriggio, intorno alle 16. Prima incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e successivamente il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. L'incontro bilaterale verrà poi aperto ad altri ministri e alle delegazioni. In serata è in programma la cena al Quirinale mentre domani, dopo la firma del trattato alle 9, Macron incontrerà alle 11 Papa Francesco in Vaticano. I principali obiettivi della visita di Macron, che arriverà in Italia dalla Croazia, sono quelli di preparare con Draghi la presidenza del Consiglio dell'Ue e rafforzare la cooperazione italo-francese, affermano fonti dell'Eliseo. Francia e Italia hanno «ritrovato una relazione di qualità eccezionale che si traduce in una grande vicinanza fra Macron e Draghi, di relazione di fiducia e mutuo rispetto», spiegano dall'Eliseo.

Il trattato, che tocca un ampio spettro di tematiche: dalla cooperazione transfrontaliera alla giustizia, dalla sicurezza all'economia, è stato negoziato essenzialmente quest'anno partendo dalle basi poste nel 2017 al vertice di Lione tra Emmanuel Macron e l'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Un percorso che si era arrestato a causa delle tensioni tra Roma e Parigi su diversi dossier, tra cui migranti, Libia e gilet gialli, durante gli anni del governo giallo-verde. Ora le tensioni sono state lasciate alle spalle, spiegano fonti dell'Eliseo e c'è «un allineamento di pianeti nella relazione tra Italia e Francia, con una decisa convergenza sul multilateralismo e sul tema europeo, testimonianza di un'Italia che ha ritrovato l'ambizione in Europa» e che «riprende l'iniziativa».

Parigi tiene poi a respingere l'immagine della Francia come un predatore economico. I media hanno parlato di «attitudine predatoria della Francia sull'economia italiana», una descrizione «falsa, perché la complementarietà fra Roma e Parigi ha molti esempi» come Stellantis e Stmicroelectronics, spiegano fonti della presidenza francese. Quello che Parigi vuole creare è una «cooperazione mutuamente benefica» e il Trattato del Quirinale «punta a questo».

