Allarme rosso, occhio al sondaggio di Mentana: cosa succede al centrodestra

23 novembre 2021 a

a

a

Il campanello d'allarme per il centrodestra arriva dai sondaggi. L'ultimo è quello realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana lunedì 22 novembre. Spostamenti e trend riguardano anche la zona alta della classifica delle intenzioni di voto, ma c'è un dato che aleggia sul quadro.

Infatti il 40% degli intervistati non esprime una preferenza, e il partito degli indecisi resta così quello maggiore in Italia, come visto tra l'altro alle ultime elezioni amministrative.

La nuova destra? In Francia. Le Pen prepara la scalata e Macron rischia il ko

Entrando nel merito del sondaggio spicca il fatto che il Partito democratico abbia raggiunto valori che non toccava da tanto tempo. Il Pd di Enrico Letta è salito al 20,8 per cento, facendo registrare un + 0,5 per cento rispetto a sette giorni fa.

Per la rilevazione presentata da Mentana nel suo tg il vantaggio del principale partito di centrosinistra sul centrodestra aumenta. I Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni hanno infatti perso uno 0,4 per cento per attestarsi al 19,8 per cento. Al terzo posto delle forze politiche la Lega di Matteo Salvini che perde tre decimali e scende al 18,4 per cento.

L'Italia non vuole il vaccino per i bambini: tutta la verità dalla regina dei sondaggi

Sotto al podio il Movimento 5 Stelle che continua a calare con la leadership, da molti ritenuta debole, dell'eex premier Giuseppe Conte. I i grillini sono scesi al 15,7 per cento (-0,4 rispetto alla scorsa settimana). Piccola flessione anche per Forza Italia (6,8, -0,1), mentre Azione di Carlo Calenda torna al 4 per cento (+0,1).

Il siluro di Politico.eu sul Draghistan dopo l'offerta per Tim: cosa c'è dietro

Piccolo balzo per l'Italia viva di Matteo Renzi nella settimana della Leopolda: il suo partito cresce di due decimali e tocca il 2,2 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.