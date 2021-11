Calenda su Berlusconi: il Reddito grillino contrasta la povertà, e aiuta per il Quirinale...

21 novembre 2021 a

Fa rumore l'intervista di Silvio Berlusconi al direttore Franco Bechis pubblicata domenica 21 novembre su Il Tempo. Il leader di Forza Italia dà un giudizio giudizio "molto positivo" sull'operato dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. "Questo è un governo di emergenza, che abbiamo proposto noi per primi, con due obbiettivi da realizzare: contrastare la pandemia con una campagna vaccinale capillare e rimettere in moto l’economia usando al meglio le risorse del Pnrr".

Ma i passaggi più rilevanti sono quelli dedicati al provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle, quel Reddito di cittadinanza che anche Draghi ha ammesso di apprezzare nell'idea primigenia. "Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare", spiega Berlusconi. Insomma, il Reddito è una misura di contrasto alla povertà e aiuta molte persone in difficoltà.

Sull’ipotesi di Draghi al Quirinale, il Cav ribadisce: "Come non mi stanco di ripetere, qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi". Ma non è un mistero che lo stesso Berlusconi abbia ambizioni quirinalizie e le dichiarazioni contenute nell'intervista potrebbero scenari nuovi nel dialogo con forze parlamentari, come il Movimento 5 stelle, politicamente distanti.

A sottolineare le ricadute politiche delle dichiarazioni del Cav è il leader di Azione Carlo Calenda che rilancia un articolo che riporta le parole di Berlusconi a Il Tempo, 'Berlusconi difende il Reddito di cittadinanza: "Contrasta la povertà"'. "E aiuta a trovare lavoro. Al Quirinale", tira le somme Calenda.

