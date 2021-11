Mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi per il Quirinale. Un libro come nel 2001, scatta la caccia al peones

Sullo stesso argomento: Berlusconi fa la terza dose: la reazione del Cav

20 novembre 2021 a

a

a

C'è aria delle grandi campagne per Silvio Berlusconi. Il Cav è convinto di potersi giocare fino all'ultima mano la partita per il Quirinale e per l'occasione sfodera qualche asso dalla manica. L'ultima mossa è quella raccontata dal Corriere della sera: Berlusconi avrebbe inviato un "opuscolo", una sorta di libro patinato con testi e immagini, in cui si raccontano gesta politiche e capisaldi del pensiero del presidente di Forza Italia e saggi del suo pensiero.

Forza Italia rassicura la Meloni: "Da Berlusconi niente passi indietro sul Quirinale"

Un modo per uscire allo scoperto nella campagna quirinalizia e instaurare un canale con i tanti peones, parlamentari del gruppo Misto e possibili franchi tiratori che potrebbero essere determinanti nell'elezione del presidente della Repubblica a marzo .

Ecco la paladina a difesa di Conte. L'ex moglie Valentina Fico... Che rissa sulla Rai

"È stata grande la sorpresa che ha colto i deputati, quando nella loro casella postale a Montecitorio hanno trovato una monografia di Berlusconi, con alcuni suoi interventi sui valori del liberalismo, del cattolicesimo e del garantismo", scrive il quotidiano che ha visionato l'opuscolo: in copertina c'è una foto del Cavaliere sorridente e a braccia alzate in segno di vittoria, e un titolo in cui rivendica: "Io sono Forza Italia".

Pare che nei gruppetti del Pd, in Transatlantico , non si parli d'altro. E anche Berlusconi a chi lo ha incontrato negli ultimi giorni avrebbe confidato: "Il Paese in questa fase ha bisogno di uno come me. Eppoi, anche quelli del Pd, per chi dovrebbero votare?".

Il piano di Salvini per Silvio al Colle: la strategia per il dopo-Mattarella

La mossa del Cav pare quindi finalizzata a presentarsi ufficialmente ai "Grandi elettori" del Colle, e ricorda la biografia inviata a tutti gli italiani nel 2001: "Una storia italiana", l'arma segreta della campagna elettorale del leader del centrodestra. Un volume di 125 pagine a colori daa Milano 2 alle tv, dal Milan alla politica. Allora per Silvio Berlusconi fu un trionfo assoluto. Questa volta, si dovranno fare i conti col voto segreto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.