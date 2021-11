Matteo Renzi accusa Pier Luigi Bersani a Non è l'arena: "Prendeva i soldi dai Riva a Taranto. Centinaia di assunti nel suo Pd"

18 novembre 2021 a

a

a

“Dice che ho fatto del partito la mia cassa? Ora vi dico tutto”. Matteo Renzi è imbufalito per le parole di Pier Luigi Bersani e scatta la rissa a distanza tra ex segretari del Partito Democratico. "A Bersani - dice Renzi ospite di Massimo Giletti nella puntata del 17 novembre di Non è l’Arena su La7 - vorrei dire che prima di parlare di me e finanziamenti della politica dovrebbe dire come mai lui prendeva soldi, legittimi, da Riva a Taranto. Se anziché finanziare lui e la sua campagna elettorale quei soldi fossero stati utilizzati per fare delle operazioni per Taranto, per l’ambiente e per il clima… Io i soldi non li ho presi da Riva come ha fatto Bersani, io li ho portato con il mio governo, mettendo le risorse per andare sistemare Taranto. Quando Bersani parla di finanziamento alla politica, in questo caso lecito, dovrebbe ricordarsi che prima di parlare - conclude il suo attacco il leader di Italia Viva dopo aver sottolineato la vicenda del gruppo una volta proprietario degli stabilimenti dell'Ilva - dovrebbe prima spiegare cosa ha fatto lui, sia a Taranto che nella gestione del partito, quando era segretario e costava un sacco di soldi, con centinaia di persone assunte, e c'era il finanziamento pubblico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.