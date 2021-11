Il voto anticipato non fa più paura, svolta nella partita Quirinale

17 novembre 2021 a

Svolta nella partita Quirinale. Anche se si sciogliesse la legislatura e si andasse a votare la primavera prossima nessuno perderebbe più la pensione. Le Camere accetteranno il versamento dei contributi per i mesi che mancano a chi non è arrivato a 4 anni e 6 mesi in Parlamento. Clamorose sentenze degli organi interni del Palazzo svelate oggi da Francesco Verderami sul Corriere della Sera.

Di Maio a protezione della “casta” grillina: niente elezioni anticipate, tutti con Draghi

Nell'articolo di Verderami, infatti, si legge che "ai parlamentari uscenti che volessero farne richiesta basterebbe presentare un ricorso all'Amministrazione e chiedere di integrare i mesi mancanti dall'atto di proclamazione delle future Camere al settembre 2022. I più interessati sono ovviamente i peones di prima nomina. Alcuni di loro ieri in Transatlantico, avendo saputo la notizia, sono parsi sollevati. Come se potessero almeno limitare i danni. Come se stessero vivendo la fine di un'epoca: quella della scatoletta di tonno da aprire".

