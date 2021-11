Quirinale, la Meloni scarica Berlusconi: "Ha fatto un passo indietro". Alta tensione col Cav

17 novembre 2021 a

a

a

"Sa che Pd non lo voterebbe ed Enrico Letta è pronto a trattare con lui per capo Stato condiviso". Giorgia Meloni lancia lì questa frase come se nulla fosse, e di fatto scarica Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale come successore di Sergio Mattarella. "Berlusconi è un mio alleato ed è una persona alla quale sono legata - aggiunge la leader di Fratelli d'Italia - ma l’elezione di Berlusconi non è una cosa facilissima, basta guardare i numeri. Dopo di che, ho visto che Berlusconi ha risposto, credo per primo, all’appello del segretario del Pd Letta, per trattare insieme del prossimo presidente della Repubblica".

Bomba di Berlusconi sui desideri di Salvini e Meloni: Draghi premier dopo il 2023

La Meloni spiega ancora: "Dato che, a mio avviso, il Pd Berlusconi non lo vota, ritengo che questo significhi che Berlusconi abbia deciso di fare un passo indietro e che non sia più interessato a questa partita. Almeno questa è stata la mia interpretazione". Meloni ha fatto questo ragionamento durante la presentazione del libro di Bruno Vespa "Perché Mussolini rovinò l’Italia" che si sta svolgendo al Tempio di Adriano a Roma e alla quale partecipa anche il segretario del Pd, Enrico Letta. Da Forza Italia questa uscita della Meloni non è stata affatto bene. Fonti azzurre rivelano che la tensione è molto alta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.