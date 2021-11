Maggioni, Sangiuliano e Sala. Accordo sulle nomine Rai

17 novembre 2021 a

a

a

Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3. Sono queste, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina presentate dall’ad Carlo Fuertes ai consiglieri in vista del cda in programma giovedì. Si va verso Mario Orfeo alla direzione Approfondimento. Per RaiSport è stata indicata Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli.

Si è sbloccata, dunque, la partita per le nomine dei Tg Rai. I curricula sono arrivati ai consiglieri di amministrazione. Confermato, quindi, il Cda in programma giovedì per dare il via libera alle nomine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.