Lockdown per non vaccinati, l'Italia dice no al modello austriaco

16 novembre 2021 a

a

a

La richiesta delle Regioni di adottare il «modello austriaco» per l’applicazione delle misure restrittive legate alle fasce di colore, al momento «non è sul tavolo» del governo. È quanto apprende «Agenzia Nova» da fonti di governo dopo l’annuncio del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, di voler chiedere insieme agli altri governatori che le possibili misure restrittive valgano solo per le persone non vaccinate.

Sospesi 700 medici e infermieri, Alto Adige a un passo dalla zona gialla

Da lunedì, infatti, in Austria il lockdown riguarderà solo i non vaccinati. Il governo però sembra frenare, anche perchè non ci sono le premesse, nè in termini numerici di contagi nè di fattibilità, per procedere in quel senso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.