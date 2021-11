Preoccupato per i contagi, a Di Maio fa paura il Natale

14 novembre 2021 a

«Sono preoccupato dell’aumento dei contagi in vista del Natale, che non ci possiamo permettere di vivere con gli esercizi commerciali che non stanno a regime». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento al congresso nazionale di Confimprese Italia.

Nel frattempo i contagi aumentano e, in prospettiva, c'è chi ha parlato della possibilità di avere il super green pass solo per i vaccinati. Intanto in Austria a mezzanotte scatta il lockdown per i non vaccinati. E in Olanda

