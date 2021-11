Rischio focolai Covid, gelo Pregliasco sul Natale

11 novembre 2021 a

Fabrizio Pregliasco mette in guardia sui rischi legati al Natale. L'aumento dei contagi di queste settimane rende più concreta la prospettiva di una quarta ondata. Il virologo spiega che, durante le prossime feste di fine anno, ci potrebbe essere la necessità di interventi "chirurgici" su singole aree e regioni d'Italia in base all'andamento dei contagi. "Potrebbero esserci interventi mirati - ha dichiarato Pregliasco durante la trasmissione Agorà condotta da Luisella Costamagna - In Friuli, per esempio, le manifestazioni hanno fatto aumentare i contagi in un contesto in cui c'è già scarsa vaccinazione".

Niente scuola ai bambini no-vax: bomba del virologo Pregliasco

E poi il riferimento al green pass con la necessità di un ulteriore giro di vite. "Il green pass va tenuto a lungo - prosegue Pregliasco - e il vaccino deve diventare obbligatorio. Non garantisce una copertura al 100% ma è l'unico strumento per arginare seriamente i contagi".

