Romano Prodi e la presidenza Montedison. Cosa svela Letta

Roberto Jucci, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, classe 1926, di Cassino, è stato festeggiato nella Scuola Allievi Ufficiali di via Aurelia. Lì c’erano Gianni Letta e Romano Prodi, con il primo che ha raccontato alcune storie italiane legate alla lunga carriera di Jucci, imparentato con Giulio Andreotti, grazie alla cuginanza delle rispettive mogli. Letta ha regalato alcune perle straordinarie, anche riguardanti l’ex numero uno dell’Iri, quando Raul Gardini voleva portare alla presidenza di Montedison proprio Prodi. In quel periodo nel cda del colosso della chimica c’era Jucci, e sono stati evocati gli incontri dedicati a questo ambizioso progetto, poi naufragato (insieme a tutto il resto).

Prodi aveva già parlato prima di Letta, con il classico discorso «buono per tutte le stagioni» e dopo non ha voluto tornare sull’argomento. Da rilevare quella che è stata definita «la prima uscita» del neo assessore capitolino alle politiche culturali Miguel Gotor, che ha affrontato l’evento leggendo un discorso: tutti i presenti lo ricorderanno nei secoli per aver detto «Berluscone» invece di Berlusconi.



