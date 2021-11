Terza dose per tutti, la profezia di Clementi non dà scampo

13 novembre 2021 a

"La terza dose di vaccino sarà per tutti". Non ha dubbi Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo scienziato è stato ospite di Giusy Sansone nella sua Agorà Weekend su Rai3. E ha spiegato perché l'Italia andrà verso la terza dose per tutte le fasce della popolazione. "La terza dose è importante perché garantisce un'immunità più lunga rispetto alle prime due dosi - spiega Clementi - Ma non dobbiamo dimenticare anche l'importanza di vaccinare in sicurezza i bambini. In Italia la situazione è migliore rispetto agli altri Paesi ma non dobbiamo abbassare la guardia".

Poi il riferimento ai no vax e alla situazione di Trieste. "Non capisco cosa sia successo in quella città - prosegue il virologo del San Raffaele di Milano - Io me la ricordo molto vicina e sensibile alle posizioni della scienza. Il tampone rapido ha un grosso limite: è poco sensibile e gli sfuggono ben 20 casi su 100. Per questo la strada principale è la vaccinazione".

