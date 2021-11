Ghali insulta Salvini ma sente l'odore dei soldi

Arnaldo Magro 13 novembre 2021 a

Dopo Fedez mancava tale Ghali ad insultare Matteo Salvini in tribuna a San Siro. Personaggio seguitissimo sui social e tra i giovanissimi, soprattutto per i suoi modi antisistemici. Divenne famoso con un testo, strapagato da una compagnia telefonica, in cui citava: «Dio benedica l’Italia» eppure dell’Italia sembra apprezzare ben poco.

"Buffone, che ca**o esulti? Ghali aggredisce Salvini, lite spaventosa a San Siro

È a tal punto controcorrente da diventare il testimonial di una famosissima catena di fast food americana. Il suono dolce dei denari ha superato e di parecchio i decibel dei suoi testi. E pure delle ideologie.

