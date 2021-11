La vendetta di Salvini: "Ghali chi? Io preferisco De Andrè e Pezzali"

08 novembre 2021 a

a

a

Si toglie qualche sassolino dalle scarpe Matteo Salvini, ospite da Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il tema, ancora una volta, è lo scontro andato in scena nella tribuna d'onore di San Siro quando il rapper Ghali lo ha letteralmente aggredito a suon di insulti.

"Sarò ignorante, ma non conoscevo Ghali ne Jake la Furia (un altro rapper che in giornata si era associato agli insulti all'ex ministro dell'Interno), perché preferisco Fabrizio De Andrè, Max Pezzali e Lucio Battisti. Ma a questi signori dico di rilassarsi e li invito a prendere una tisana".

Dopo Ghali anche Jake La Furia: l'alleanza dei cantanti contro Salvini

Quello che dice il leader della Lega, in realtà, contraddice quanto sostenuto in occasione di uno scorso di alcuni anni fa, quando Ghali citò criticamente sempre Salvini in una canzone e lui replicò che, nonostante questo, il rapper non gli dispiaceva.

Magari il tempo è passato e Salvini ha rimosso la musica di Ghali. Di certo da ora in poi non ascolterà più alcuno dei suoi dischi.

**Covid: Salvini, 'lavoriamo per evitare chiusura a Natale'**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.