Dopo Ghali anche Jake La Furia: l'alleanza dei cantanti contro Salvini

«Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato».

Parole di Jake La Furia, ospite del programma «105 Kaos» in onda su Radio 105, su quanto accaduto in tribuna a San Siro tra Ghali e Salvini. «Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi. Ognuno deve ricevere quello che dà», ha spiegato il rapper.

«Salvini dice delle cose agghiaccianti a tutto il paese senza preoccuparsi di ferire le persone che sono colpite dalle sue parole. Si dice "chi semina vento raccoglie tempesta"». «Se tu apri la bocca spesso e volentieri per ferire delle categorie, può essere che quelle categorie quando le incontri non se la tengano. Se io fossi Ghali - ha aggiunto - e incontrassi la persona che dice che tutti quelli che vengono dal mio paese sono dei ladri, che tutti quelli che vengono dal mio paese sono degli spacciatori, che tutti quelli che vengono dal mio paese non possono essere italiani, se ne devono tornare a casa, forse non se l’è tenuta».

