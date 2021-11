Mario Draghi e Sergio Mattarella e basta per il Quirinale. Minzolini sconsolato a Controcorrente: siamo ridotti male

13 novembre 2021 a

Quale sarà il futuro di Mario Draghi? Per parlare di Quirinale ed elezioni anticipate a Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite in collegamento Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che traccia gli scenari su quello che sarà il destino dell’attuale presidente del Consiglio: “Non credo che se Draghi andrà al Quirinale si creerà un nuovo equilibrio politico che porti avanti questa legislatura. Se si decide di mandare Draghi al Colle bisogna mettere in conto che ci saranno le elezioni anticipate. In un momento come questo non so se conviene al Paese. Siamo partiti, ma non siamo neanche a metà strada, siamo ad un terzo del percorso. In più sarebbe paradossale che con il prolungamento dello stato di emergenza il presidente del Consiglio lascia Palazzo Chigi per andare al Quirinale. Sarebbe particolare”.

“Ma quale Aperol, solo Campari”. Draghi prova a spegnere le voci sul Colle dopo il caso spritz

“Al di là delle diverse ipotesi - va avanti Minzolini - vedo impossibile un nuovo mandato a Sergio Mattarella, il diretto interessato ha detto di no. Quella di Draghi non sta camminando… Ci sarà quindi un confronto in Parlamento per trovare una soluzione. La politica deve avere più opzioni, se siamo arrivati al punto che non si può trovare un altro nome oltre questi due siamo ridotti male”.

Augusto Minzolini su Quirinale ed elezioni anticipate



