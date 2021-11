Quando per Di Maio il Pd era il "partito di Bibbiano". L'imbarazzo grillino dopo la sentenza

11 novembre 2021 a

a

a

Mai al governo col partito di Bibbiano, che fa l'elettroschock ai bambini. Era il luglio del 2019, un tempo neanche così lontano ma a livello politico un'era geologica fa. Luigi Di Maio all'indomani dell'apertura dell'inchiesta suugli affidi illeciti in Emilia Romagna coglieva la palla al balzo e andava giù durissimo contro il Partito democratico che diventa “partito di Bibbiano” che “toglie i bambini alle famiglie con l’elettroshock” per “venderli”. Affermazioni rilasciate a Uno Mattina, su Rai1, e ribadite in diretta su Facebook.

Video su questo argomento Di Maio attacca il Pd: “Mai al Governo col partito di Bibbiano” Agenzia Vista

Vabè, poi come è andata a finire è noto, con grillini e dem allegramente al governo insieme nel Conte II e poi nell'esecutivo a maggioranza larghissima di Mario Draghi. Fa un certo effetto riascoltare oggi quelle parole, nel giorno in cui è arrivata la sentenza di primo grado. In merito alla vicenda degli allontanamenti illeciti dei bambini dalle proprie famiglie per mano dei servizi sociali della Val D’Enza lo psicoterapeuta Claudio Foti, tra i principali imputati del processo, è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione (la procura aveva chiesto sei anni per abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime). (ipotesi di reato formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente).

Video su questo argomento Da Bibbiano al "tradimento" di Lady Salvini: il peggio delle Regionali [video] servizio Politico Economico

Lo psicoterapeuta, prosciolto dall’accusa di frode, è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni alle parti civili. Assolta invece l’assistente sociale Beatrice Benati, l’altra imputata che insieme a Foti ha scelto il rito abbreviato, in quanto il fatto non sussiste.

Affidi illeciti a Bibbiano, Foti condannato a 4 anni. L'inchiesta Angeli e demoni

Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, è stato rinviato a giudizio dal Gup per abuso d’ufficio, ma prosciolto dalle accuse di falso (nel processo si dovrà verificare se sia stata commessa qualche illegittimità amministrativa nell’affidamento dell’appalto).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.