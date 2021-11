Bibbiano, lo psicoterapeuta Claudio Foti condannato a quattro anni. Affidi illeciti, il caso Angeli e demoni

11 novembre 2021 a

Quattro anni. A tanto è stato condannato lo psicoterapeuta Claudio Foti per il caso degli affidi illeciti di minori a Bibbiano w della Val d'Enza. L'uomo, titolare del noto studio di cura torinese 'Hansel&Gretel', è stato giudicato con rito abbreviato. La procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, frode processuale e lesioni gravissime. Quest'ultima ipotesi di reato era stata formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente.

"Mi hanno portato via i miei due bambini più piccoli, che all’epoca avevano 3 anni e mezzo e 5 anni e mezzo, il 18 giugno 2018. Quel giorno mi convocarono presso la sede dei servizi sociali dove Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza (oggi tra gli imputati in aula per il processo sui presunti affidi illeciti del ’sistema Bibbianò, ndr) mi comunicò che da quel giorno non avrei potuto vedere i miei figli se non in forma protetta un’ora ogni 20 giorni" è il racconto che un papà, entrato nella seconda fase dell’inchiesta ’Angeli e demoni', fa all’Adnkronos.

"Rimasi basito da quell’affermazione - continua - mancando il contesto socio-economico disagiato, anzi tutt’altro, non essendoci violenza su minore, denuncia o maltrattamento. A quell’epoca ero separato, mia moglie si è accompagnata con una donna. La Anghinolfi, che era responsabile dei servizi sociali e anche del movimento Lgbt, pensò bene di accusarmi di omofobia e di togliermi i figli perché, mi disse, dovevo adeguarmi ad accettare le relazioni di genere. I miei due bambini li collocarono così presso la mia ex moglie e la sua compagna, mentre il più grande 13enne è sempre rimasto con me, evidentemente meno propenso per l’età al plagio e alla manipolazione".

I difensori di Foti hanno denunciato "un processo mediatico" e citato come paragoni Galileo Galilei ed Enzo Tortora. "Ricorreremo in appello" hanno annunciato.

