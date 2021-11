Manovra, cambia il reddito di cittadinanza: ecco quando verrà sospeso

10 novembre 2021 a

La manovra cresce, ma anche le polemiche che l’accompagnano. La bozza della legge di bilancio - attesa in Senato entro domani - sale infatti a 219 articoli, mentre quella entrata due settimane fa in Consiglio dei ministri ne contava 185.

Importanti novità si registrano sul reddito di cittadinanza, che decade dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate. Inoltre, l’offerta di impiego viene considerata congrua se il lavoro dista 80 km dalla residenza o se si può raggiungere in 100 minuti con mezzi pubblici, mentre il vincolo territoriale salta dalla seconda offerta, basta che sia in territorio italiano. E se non ci si presenta presso un centro per l’impiego «almeno ogni mese», senza «comprovato giustificato motivo».

Inoltre, la bozza uscita del Cdm faceva calare di 5 euro al mese l’assegno dal sesto mese, mentre ora il taglio parte dalla prima offerta congrua rifiutata.

