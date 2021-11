Giovanni Malagò in Lombardia diventa leghista: l'elogio alla regione-stato

Gianfranco Ferroni 09 novembre 2021 a

C’era gente che non credeva alle proprie orecchie, a Milano, quando il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della regione guidata da Attilio Fontana, in occasione della premiazione dei medagliati olimpici e paralimpici lombardi vincenti a Tokyo. Cosa ha detto Malagò? «La Lombardia è sportivamente una regione-stato. È di gran lunga la prima regione come contributo al medagliere». Sì, «una regione-stato»: nemmeno il federalista Umberto Bossi era arrivato a esprimere un simile concetto, lui si fermava alla Padania libera.

