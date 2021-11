Vendeva green pass falsi per conto di hacker russi. Incastrato un 17enne reatino

è stato incastrato da una modella genovese che era stata ricattata per la sua richiesta

08 novembre 2021 a

a

a

A soli 17 anni era diventato il referente italiano degli hacker russi che, dietro la promessa della consegna di un green pass falso, incassavano cifre considerevoli e spesso finivano col ricattare gli stessi utenti che a loro si erano rivolti.

Ha dell'incredibile la vicenda di uno studente reativo evidentemente piuttosto esperto nell'uso delle ultime tecnologie e incastrato dagli agenti della Polizia postale di Roma coordinati dalla procura di Genova.

La ricetta di Minzolini sui no-vax: niente green pass con tampone o obbligo vaccinale

A stringere il cerchio intorno a lui una modella genovese che, stando a quanto ricostruisce il Corriere della sera, si sarebbe rivolto al giovane attraverso una chat telegram "dedicata" proprio per ottenere il certificato verde e recarsi in palestra nonostante non fosse vaccinata.

Dopo aver versato i 150 euro richiesti, però, la modella non ha ottenuto alcunché e, anzi, ha subìto un ricatto. In pratica, le venivano chiesti altri soldi per evitare di essere denunciata.

Ora il dissenso fa rumore e il governo lo inizia a temere

A quel punto la donna ha allertato le forze dell'ordine e così si è arrivati al 17enne reatino che, grazie alla redditizia attività illegale, aveva accumulato oltre ventimila euro in pochi mesi, successivamente investiti sempre sul web in criptovalute e in sistemi informatici per moltiplicare il numero dei propri follower.

I genitori, ignari di tutto, erano convinti che il figlio vendesse giochi online.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.