Macron: "La Francia ricomincerà a costruire centrali nucleari". In Italia si riapre il dibattito

09 novembre 2021 a

La Francia riprenderà la costruzione dei reattori nucleari. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una diretta televisiva dall'Eliseo in cui il tema principale era stato, fino a quel momento, l'accorato invito a tutta la popolazione a vaccinarsi mentre dappertutto in Europa il Covid sta rialzando la testa.

L'annuncio di Macron sul ritorno al nucleare arriva in un momento molto particolare, dopo che nelle scorse settimane la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen aveva aperto all'ipotesi per contrastare l'aumento dei prezzi delle energie rinnovabili e alternative. Aumento dei prezzi che, peraltro, aveva portato a un rinnovato interesse per il carbone, combustibile inquinante per eccellenza,

Anche in Italia sul tema aveva mostrato delle aperture il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, raccogliendo però le pesanti critiche del partito di maggioranza relativa in Parlamento, il Movimento 5 stelle.

