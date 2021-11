Entro l'anno terza dose ai 50enni, la profezia di Costa sui vaccini

08 novembre 2021 a

«Terza dose per tutti? È ragionevole pensare che ci sia una estensione della platea ma ci basiamo sulle indicazioni scientifiche. Ci sono altri vaccini per cui è previsto più di un richiamo. È ragionevole pensare che entro fino anno ci possa essere l’estensione ai 50enni, poi la situazione è in evoluzione». Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio1.

In merito alla vaccinazione pediatrica «è inevitabile che quando si parla di bambini ci sia preoccupazione ma alla fine bisogna affidarsi alla scienza nel momento in cui gli enti regolatori lo approveranno». «L’aumento dei casi poteva anche essere prevedibile ma dobbiamo mettere in evidenza che la situazione in Italia è migliore rispetto ad altri Paese europei». Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio1. «Ci può essere un peggioramento ma va fatta attenzione ai ricoveri in area medica e nelle terapie intensive dove l’occupazione è sotto ai livelli di guardia», aggiunge.

