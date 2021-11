Il patto su Quirinale e Palazzo Chigi al compleanno di Bettini: l'accordo con il fedelissimo di Berlusconi

07 novembre 2021 a

Ogni tanto tornano certi respiri di seconda repubblica, quando i “patti” si siglavano a tavola. Stavolta l’incontro è solo conviviale, ma di politica comunque ce n’è stata tanta. I 69 anni di Goffredo Bettini, pilastro del Pd Romano e non solo, celebrati, scrive Repubblica, a pranzo giovedì presso una villetta a La Storta, di proprietà del suo ex autista. È accorsa tutta la creme del centrosinistra. Da Giuseppe Conte a Dario Franceschini, da Andre Orlando a Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti. Assente Enrico Letta, per impegni politici fuori Roma. In compenso, però, c’era suo zio Gianni, braccio destro di Berlusconi nelle trattative politiche, di cui Bettini è stato spesso interlocutore. E allora ecco il menù, anzi, i menù.

Lasagne, polpette al sugo, verdura ripassata. C’è il menù degli amarcord del festeggiato, che ha salutato e ringraziato gli ospiti con alcuni ricordi. E il “menù politico”, sussurrato tra i tavoli, che prevede uno schema prossimo venturo: Mario Draghi al Quirinale, Daniele Franco a Palazzo Chigi e legislatura al termine. Con una serie di “effetti collaterali”, tipo Zingaretti ministro e Gasbarra candidato per la Regione. Ma se questo scenario decollerà dal tavolo di un pranzo di compleanno a quello della politica è un altro conto.

