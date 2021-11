Mario Draghi e le monetine, il doppio messaggio a Conte e Letta: alla faccia del cashless

Gianfranco Ferroni 02 novembre 2021 a

Il rito è di quelli antichi: il lancio della moneta a piazza Fontana di Trevi è irrinunciabile, per i forestieri. Figuriamoci per i leader del G20 venuti da ogni parte del pianeta. Comunque è la prova, se ce n’era bisogno, che un premier ed ex banchiere del calibro di Mario Draghi non sopporta il cashback e neppure il cashless.

SuperMario stoppa il cashback. E i pentastellati si infuriano

Con tutta la buona volontà di quelli che vogliono abolire il contante, nessuno potrà mai sostituire il fascino di lanciare una moneta con quella della cosiddetta tecnologia legata al mondo virtuale. A chi viene in mente di gettare una carta di credito o un bancomat nella fontana?

Draghi e le monetine di Boris Johnson, che succede a Fontana di Trevi

Giuseppe Conte (tifoso del cashback) ed Enrico Letta (supporter del cashless) sono avvisati.

