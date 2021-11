Movimento 5 Stelle, stretta sulla comunicazione da parte di Giuseppe Conte: ecco gli unici autorizzati a parlare

01 novembre 2021 a

a

a

Giuseppe Conte stringe le maglie del Movimento 5 Stelle e chiude la bocca a chi non fa parte del suo cerchio magico. “Ci tengo a sottolinearlo, hanno più esperienza politica di me, sono loro che mi aiuteranno…" ha detto l’ex presidente del Consiglio durante l’ospitata a in Mezz’ora in più, programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, presentando in diretta tv i nuovi volti del nuovo corso pentastellato, i suoi 5 vice che porteranno la voce del Movimento nei tg e talk show politici. Paola Taverna, Mario Turco, Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa e Alessandra Todde saranno gli unici autorizzati a parlare.

Terrore del voto per M5S e Pd: la partita per il Quirinale agita Conte e Letta

Il nuovo corso grillino avviato dall’ex premier passa anche per la comunicazione e i media. Dopo aver nominato i suoi cinque vice, che lo affiancheranno alla guida del M5S, il leader pentastellato passa alla fase successiva: l’obiettivo è armonizzare la linea comunicativa, rendere chiaro e unitario il messaggio, anche in vista dei prossimi delicati appuntamenti politici come l’approvazione della legge di bilancio ma soprattutto la partita per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Clamoroso, Monti e Dibba all'unisono: come martellano Draghi, panico a La7

“Vi ringrazio, è stato molto divertente, vediamo cosa faranno, ecco Conte e i suoi pulcini…", ha scherzato l’Annunziata prima di chiudere l’intervista a sei, con Conte che l’ha interrotta: “No, non sono pulcini, attenzione, hanno più esperienza di me, quindi, sarò io aiutato da loro…". “Non vi fidate, i leader dicono sempre così”, chiosa Annunziata.

Draghi al Quirinale? Non lo escludo. L'ultima profezia di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.