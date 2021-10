Lo schiaffo di Liliana Segre a Marco Travaglio: non mi interessa nulla del Quirinale

28 ottobre 2021 a

Liliana Segre prossimo presidente della Repubblica? No, grazie. Ad escludere l’ipotesi di succedere a Sergio Mattarella al Quirinale è la stessa senatrice a vita, che fa sapere di non essere in corsa per alcun incarico politica. Il gentile rifiuto della Segre, sopravvissuta alla Shoah, è una porta in faccia per Marco Travaglio, che l’aveva candidata al Colle tramite le colonne de Il Fatto Quotidiano. A svelare come stanno le cose è però Il Giornale: “La sua estraneità alle logiche politiche, e l'assenza di ambizioni personali riguardanti il Colle, fanno sì che segua senza apprensioni le prese di posizione intorno al suo nome, ma chi la conosce, chi le sta vicino, sa bene che questa possibilità non esiste per una serie di ragioni, anagrafiche e non solo”.

La decisione della Segre è irrevocabile ed è in linea con quanto fatto sin da quando è presente nel mondo delle istituzioni. “Il nome di Liliana Segre oggi unisce l'intera politica senza eccezioni e l'ultima cosa da fare è tirarlo in ballo tatticamente come contraltare di altri nomi” conclude la propria analisi sulla senatrice novantunenne il quotidiano.

