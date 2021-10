La sinistra non vuole Mario Draghi al Quirinale: la confidenza di Giancarlo Giorgetti scuote la politica

27 ottobre 2021 a

Manca sempre di meno alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica e quella che qualche tempo fa sembrava una certezza sul suo successore - Mario Draghi - adesso è diventata un’ipotesi che rischia di non avverarsi mai. La tensione tra i diversi partiti della maggioranza è a livelli stellari e anche sul futuro inquilino del Colle si sta giocando un’aspra partita dietro le quinte. “Al momento l’elezione di Draghi al Quirinale ha più oppositori che fautori. Soprattutto a sinistra” la rivelazione di Giancarlo Giorgetti ad un amico.

La frase, riportata dal Corriere della Sera, fa capire che non è soltanto il centrodestra a non essere compatto sulla salita da Palazzi Chigi al Quirinale da parte di Draghi, ma è anche e soprattutto la sinistra ad ostacolare il premier. Sibillina una frase di Stefano Ceccanti, deputato del Partito Democratico: “Enrico Letta sa che può puntare solo sul bis di Mattarella, un sì a Draghi non può permetterselo. Romano Prodi gli cavarebbe gli occhi”.

